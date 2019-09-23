Kırklareli'nde ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

- "Eniştem 'kurtarın bizi' diye çok bağırmış"

Hanife Edin'in kardeşi Sebahattin Göre, AA muhabirine, eniştesinin sobayı tutuşturmak için benzin dökmesi sonucu evde yangın çıktığını söyledi.

Ablasının hastalığından dolayı hareket kabiliyetinin az olduğunu belirten Göre, çok üzgün olduklarını kaydetti.

Eniştesinin de yaralı olduğunu aktaran Göre, "Benzinin parlaması sonucu ev yanmış. Ablam yangında hayatını kaybetti. Eniştem 'kurtarın bizi' diye çok bağırmış. Her yeri yanmış. Eşini çıkarmaya çalışmış ama başaramamış." diye konuştu.

