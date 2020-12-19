Kırklareli’nde filim gibi soygun

Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde akaryakıt istasyonuna giren yüzleri maskeli hırsızlar içerisinde para bulunan çelik kasayı el arabası ile çalarak olay yerinden ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Edirne bayırı mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda çelik kasanın çalındığını fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri 28 güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek iki şüphelinin el arabasıyla istasyona geldikleri ve muhasebe bölümünde bulunan çelik kasayı arabaya yükledikleri görüldü.

Yapılan araştırmaların ardından düzenlenen operasyonda şüpheli M.Y’i adresinde, O.Y’yi ise olaya karışan otomobilde yakaladı.

O.Y’nin çeşitli suçlardan kesinleşmiş 29 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edilirken, O.Y çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

O.Y emniyette vermiş olduğu ifadesine göre hırsızlığı planlayarak yaptığını, kasanın içinde bulunan 15 bin TL’yi yarıya paylaştıklarını, içi para dolu çelik kasayı ise İstanbul’a giderken yol kenarına attıkları söyledi.

