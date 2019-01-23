Kırklareli'nde gebe ineği parçalayıp çaldılar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanda tüfekle vurularak karnındaki yavrusu çıkarılan inek, parçalanıp çalındı.

Alınan bilgiye göre, Çukurpınar köyünde hayvancılık yapan Öner Bilgin, yaklaşık 100 büyükbaş hayvanını otlattıktan sonra hayvanlarını ağıla getirdi.

Ağılda bir gebe ineğin eksik olduğunu fark eden Bilgin, yakınları ile bir süre ineği aradı. Bir gün sonra Asker Çeşmesi mevkisinde, ölü bir buzağı bulan Bilgin, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, ineğin tüfekle vurulduğunu, taşınmak amacıyla parçalara ayrıldığını ve karnından çıkan yavrunun yol kenarına atıldığını tespit etti.

Jandarma, olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

- "Vicdanı olan kimse gebe ineği vurmaz"

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ineğin yavrusunu kenara atılmış halde gördüğünde çok üzüldüğünü belirtti.

Yavrunun doğumuna yaklaşık 10 gün kaldığını ifade eden Bilgin, "Böyle bir caniliği hayatımda görmedim." dedi.

Hırsızların bulunmasını istediklerini söyleyen Bilgin, "Bu hayvanlar çalınarak etleri nereye satılıyor, bunların ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Canımız yanıyor. Ölü yavruyu görünce gerçekten şok olduk. Aklımıza asla böyle bir şey gelmezdi. Vicdanı olan kimse gebe ineği vuramaz." diye konuştu.

