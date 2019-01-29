Kırklareli'nde gebe ineğin parçalanarak çalınması

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tüfekle vurdukları gebe ineği parçalayıp çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurpınar köyünde hayvancılık yapan Öner Bilgin'e ait bir ineğin, ormanlık alanda tüfekle vurulması, karnındaki yavrusunun çıkarılarak yol kenarına atılması ve parçalara ayrılarak çalınmasıyla ilgili 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheliler İ.A, R.K. ve C.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

- Olay

Çukurpınar köyünde yaklaşık 100 büyükbaş hayvanını otlattıktan sonra ağıla getiren ve bir gebe ineğin eksik olduğunu fark eden Öner Bilgin, arama çalışması başlatmıştı. Bir gün sonra Asker Çeşmesi mevkisinde, ölü bir buzağı bulan Bilgin, durumu jandarmaya bildirmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, ineğin tüfekle vurulduğunu, taşınmak amacıyla parçalara ayrıldığını ve karnından çıkan yavrunun yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

