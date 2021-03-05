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  4. Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

05.03.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına 7 itfaiye aracı, 3 kepçe ile 20 itfaiye personeli müdahalesiyle kontrol altına alındı.Kırklareli Karahıdır Mahallesinde bulunan bir hayvan çiftliğinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına 7 itfaiye aracı, 3 kepçe ile 20 itfaiye personeli müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kırklareli Karahıdır Mahallesinde bulunan bir hayvan çiftliğinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların durumu ihbar etmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik müdahalesinin ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında binlerce saman balyası kül olurken, çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlar güvenli alanlara taşındı.

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