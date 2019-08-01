Kırklareli'nde hortum

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde oluşan hortum, ekili alanlara zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, Tozaklı köyünde sağanak yağışın ardından Celepyolu Mevkisi'nde hortum oluştu.

Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum nedeniyle bazı kavak ve söğüt ağaçları ile ayçiçeği tarlaları zarar gördü. Ağaçlarının kökünden söküldüğü bazı bölgelerde metre çukurlar açıldı.

Köy Muhtarı Erdinç Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle çiftçilerin büyük zarar gördüğünü söyledi.

Can kaybının ya da yaralanan olmadığını ifade eden Kılıç, 36 yıl önce de aynı bölgede hortum oluştuğunu belirtti.

Kavak ağaçları zarar gören Bahtin Aktop da hortumun bazı ağaçları kökünden kopardığını, metrelerce uzunluktaki kavakların parçalandığını kaydetti.

