Kırklareli'nde iki genç denizde boğuldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denizde kaybolan 2 gencin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin sahil şeridindeki belediyeye ait plajda denize giren iki gencin bir süre sonra kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bildirdi.
Bölgede çalışma başlatan ekipler Cihan İzzet (21) ile Yusuf Oruç'un (23) cesetlerine ulaştı.
Denizden çıkarılan cenazeler, Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada, aynı bölgede 2 kişinin daha boğulma tehlikesi geçirdiği ve vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi.
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