Kırklareli'nde iki grup arasında kavga: 10 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kıyıköy beldesindeki panayır alanı mevkisinde büfe işletmecisi E.T. ile müşterilerden M.A. ve F.Ş. arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İki grubun yakınlarının da karışması üzerine tartışma kavgaya dönüştü.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince güçlükle ayrılan gruptakilerden 10 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

