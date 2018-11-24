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Kırklareli'nde iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 23:47 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kofçaz karayolu Kayalı köyü mevkiinde meydana geldi. Oğuz Çalan yönetimindeki 39 AAB 861 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle Şerif Tomruk yönetimindeki 39 EN 124 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Gönül Tomruk, Hasan Demir, Recebiye Demir, Şükriye Yıldız, Merve Kavak, Oya Çetin, Büşra Dinkler ve Hacer Doğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kırklareli itfaiyesi ve acil servis ekipleri, tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Hacer Doğu'nun ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Şükriye Yılmaz da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Savcılık incelemesinin ardından Doğu ve Yılmaz'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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