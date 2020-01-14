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  4. Kırklareli'nde jandarma 2019 yılında 2 bin 340 düzensiz göçmen yakaladı

Kırklareli'nde jandarma 2019 yılında 2 bin 340 düzensiz göçmen yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 134 şüpheliden 40'ı tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri 2019 yılında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 2 bin 340 düzensiz göçmeni yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara karşı mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl düzenlediği operasyon ve uygulamalarda 2 bin 340 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 134 şüpheliden 40'ı tutuklandı, 42'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 52'si hakkında işlem yapıldı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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