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Kırklareli'nde jandarmadan kaçan "insan kaçakçısı" gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 14:09 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde jandarmadan kaçan "insan kaçakçısı" gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan iki otomobilden birinde, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kofçaz ilçesi yakınlarında asayiş kontrolü yapıldığı sırada iki otomobil, ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Kaçan araçlardan şüpheli C.B yönetimindeki 34 AF 3245 plakalı otomobil Kayalı köyü yakınlarında jandarma ekiplerince yakalandı.

Otomobil sürücüsü C.B, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Ekiplerden kaçan 34 PY 5695 plakalı otomobil ise Cumhuriyet Mahallesi'nde bir site otoparkında polis ekiplerince terk edilmiş halde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, otomobil üzerinde incelemede bulundu.

Öte yandan terk edilmiş halde bulunan otomobilden inen iki şüphelinin kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, şüphelilerin bir sitenin otoparkında park halindeki otomobillerin arasına girerek, park ettikleri otomobili terk ederek bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Kaçakçılık Kovalamaca otomobil

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