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Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 09:10 | Son Güncelleme

Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Aksicim ve Balkaya köylerinde iş makinesi ile kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, Aksicim köyünde S.Z, U.A, S.Y, T.Y, A.A.Y, S.Ç, Ö.K. ve B.H'yi, Balkaya köyünde ise Z.S, İ.T, E.T. ile S.G'yi suç üstü yakaladı.

Şüphelilerin her iki bölgede de 3 metre derinliğinde çukur kazdıkları tespit edildi. 12 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan iş makinesi ile diğer malzemelere de el konuldu.

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gözaltı kaçak kazı operasyon

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