Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Aksicim ve Balkaya köylerinde iş makinesi ile kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekipler, Aksicim köyünde S.Z, U.A, S.Y, T.Y, A.A.Y, S.Ç, Ö.K. ve B.H'yi, Balkaya köyünde ise Z.S, İ.T, E.T. ile S.G'yi suç üstü yakaladı.
Şüphelilerin her iki bölgede de 3 metre derinliğinde çukur kazdıkları tespit edildi. 12 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan iş makinesi ile diğer malzemelere de el konuldu.
Melih Gökçek hakkında olay iddia!
Üniversite partisinde içeceğinde tecavüz hapı çıktı!
CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası
MHP'nin af teklifi, fuhuşa da indirim getiriyor!
Ailesini katletti, jandarma ile çatıştı! Köylüler linç etmek istedi
'Uyku saatleri IQ seviyesini belirliyor': Zeki olanlar geç uyuyor
‘Böyle estetik mi yaptırılır’ sözüne boşanma davası
Brezilya'da kadın cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
En zararlı uyku pozisyonu açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum