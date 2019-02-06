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Kırklareli'nde kar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 14:15 | Son Güncelleme

Kentin yüksek kesimlerinde aniden etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda aniden başlayan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 5, Kofçaz'da 3, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 2 santimetreye ulaştı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, zor anlar yaşadı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin beklendiğini ifade etti.

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Dereköy kar yoğun

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