Kırklareli'nde kar yağışı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yoğun kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde birçok araç yolda kaldı. Bazı sürücüler ise araçlarına zincir takmak için yoğun çaba sarf etti.

Kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yolları trafiğe açmak için yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin beklendiğini duyurdu.

