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Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:44 | Son Güncelleme

Kar kalınlığı, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 5, Demirköy ilçesinde ise 10 santimetreye ulaştı - Bazı araçların mahsur kaldığı Demirköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler'in de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine giren Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı.

Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 3 gündür etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığı, Dereköy Sınır Kapısı'nda 5, Demirköy ilçesinde ise 10 santimetreye ulaştı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı.

- Trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Öte yandan, ulaşımdaki güçlük trafik kazalarına da neden oldu.

Mahyatepe mevkisinde iki aracın karıştığı trafik kazasında, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler ile AK Parti Kırklareli Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Kovankaya'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Pınarhisar Devlet Hastanesine götürülen yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin beklendiğini kaydetti.

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

- Kar kalınlığı, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 5, Demirköy ilçesinde ise 10 santimetreye ulaştı - Bazı araçların mahsur kaldığı Demirköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler'in de aralarınd

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı
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Anahtar Kelimeler:
kar tipi yağış

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