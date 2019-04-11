Kırklareli'nde kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kavga ihbarına giden polis ekipleri pasta ile karşılandı.
Türkiye Gençlik Vakfı Kırklareli Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler için sürpriz hazırladı.
155 polis imdat hattını arayan öğrenciler, yurtta kavga olduğu ihbarında bulundu. Belirtilen adrese giden polis ekipleri, Yurt Müdürü Servet Büyükbaş tarafından çiçekle karşılandı.
Polisler daha sonra hazırlanan pastayı öğrencilerle birlikte kesti. Öğrenciler ardından Polis Marşı'nı okudu.
Büyükbaş, yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Polislerin gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Büyükbaş, kendilerinin de bu özel günde onlara sürpriz yaptıklarını kaydetti.
Polisler de sürprizden mutluluk duyduklarını ifade etti.
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