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Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki çocuk bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

Okuldan "hastaneye gidiyorum" diyerek ayrılan öğrenci, çocuk parkında bulunarak ailesine teslim edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki çocuk bulundu.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulundan, "hastaneye gidiyorum" diyerek ayrılan Emircan U'dan (9) bir süre haber alamayan ailesi ve okul idaresi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 2,5 saat haber alınamayan çocuğun bulunması için Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Hastane kayıtlarını kontrol eden polis, çocuğun hastaneye müracaatının olmadığını tespit etti.

Ekipler, kayıp çocuğu okuldan yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Şehit Anıl Yalap Çocuk Parkı'nda oynarken buldu.

Çocuk, ailesine teslim edildi.

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