HABER

Kırklareli'nde KBRN tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:37 | Son Güncelleme

AFAD öncülüğünde polis, jandarma, UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tatbikatı gerçekleştirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı yapıldı.

Kavaklı beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, Lüleburgaz ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında KBRN sızıntısı meydana geldi.

Yangın sonrası bölgeye arama, kurtarma, polis, jandarma, UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, özel kıyafetli ekipler de alanda biyolojik ve radyasyon tehlikesi nedeniyle koruma bantları oluşturdu.

Ekipler tarafından dekontaminasyon çadırına taşınan yaralılar, kimyasaldan temizlendikten sonra müşahede çadırına alındı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Gerçeğini aratmayan tatbikat başarıyla tamamlandı.

Tatbikatı AFAD Müdürü Muhsin Özer ile İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de izledi.

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta da barajda arama kurtarma tatbikatı yaptıklarını, tatbikatların çok olumlu geçtiğini söyledi.

Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası
Türk Eğitim Sen Başkanı Geylan: "TBMM’den beklentilerimiz var”Türk Eğitim Sen Başkanı Geylan: "TBMM’den beklentilerimiz var”
Komedyen Atalay Demirci'ye hapis istemiKomedyen Atalay Demirci'ye hapis istemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim KBRN Kırklareli tatbikat

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

'Bugün başlıyoruz'

'Bugün başlıyoruz'

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

Komedyen Atalay Demirci'ye hapis istemi

Komedyen Atalay Demirci'ye hapis istemi

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

İSKİ duyurdu! İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

İSKİ duyurdu! İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

Son dakika: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi için tahliye kararı

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi için tahliye kararı

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! 'Yayına neden dekolteli kadınlar çıkarıldı?' sorusuna şok cevap

'Yayına neden dekolteli kadınlar çıkarıldı?' sorusuna şok cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.