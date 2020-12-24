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Kırklareli’nde korona denetimi

24.12.2020 14:34 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nde korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve sigara kuralına uymayan 12 kişi hakkında tutanak tutuldu.Kırklareli’nde denetim ekiplerince kısıtlamalar kapsamında insan yoğunluğunun çok olduğu cadde ve sokaklar kontrol edildi.

Kırklareli’nde korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve sigara kuralına uymayan 12 kişi hakkında tutanak tutuldu.
Kırklareli’nde denetim ekiplerince kısıtlamalar kapsamında insan yoğunluğunun çok olduğu cadde ve sokaklar kontrol edildi. Denetimlerde ekipler maske, sosyal mesafe ve sigara kuralına uymayan vatandaşlara göz açtırmadı.
Kurallara uymayanların çoğunluğunu yabancı turistler oluştururken, polis ve zabıta çok sayıda kişiye 900 lira idari para cezası kesti.
Kırklareli Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca sigara içmenin yasaklandığı Cumhuriyet Caddesi’nde sigara içtiği ve maske takmadığı tespit edilen R.K.’ye maske takmadığı için 900, yasak yerde sigara içtiği için 900 lira ceza kesildi.
Öte yandan, sabah saatlerinde başlayan denetimler tüm gün devam etti.

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