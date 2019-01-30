Kırklareli’nde küçükbaş hayvan hırsızlığı

Kırklareli’nde bir ağıldan 66 tane küçükbaş hayvan çalındı.
Olay Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.D. isimli şahıs 113 adet küçükbaş hayvanını ağıla bırakarak ayrıldı. Ertesi günü ağıla giden G.D. 66 küçükbaş hayvanının eksik olduğunu fark etti. G.D. jandarmaya giderek hırsızların bulunmasını istedi. Jandarma ekipleri de olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla çalışma başlattı.
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