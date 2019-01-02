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Kırklareli'nde kuş ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 14:05 | Son Güncelleme

Eski devlet hastanesi bahçesinde çok sayıda sığırcık telef oldu - Konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri kuş ölümlerine ilişkin çalışma başlattı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kentteki kuş ölümlerine ilişkin çalışma başlattı.

Kırklareli Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen, eski devlet hastanesindeki sığırcıkların telef olması üzerine durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi.

Ekipler, kuş ölümlerinin yaşandığı bölgede çalışma yaparak, konuyu araştırıyor.

Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gündür eski devlet hastanesi bahçesinde çok sayıda kuşun telef olduğunu söyledi.

Kuşların ölmesinden tedirginlik duyduklarını ifade eden Esen, her gün ölen 30'a yakın kuşu toplayarak gömdüğünü belirtti.

Konunun ivedilikle araştırılması gerektiğini vurgulayan Esen, "10 gündür bu kuşlar telef oluyor. Neden öldüğünü bilmiyoruz. İlk gün 5-6 kuş öldüğünde havaların soğuk olmasından dolayı veya zehirlendiklerini düşündüm. Daha sonra aynı bölgede çok sayıda telef olan kuş gördüm. Bu kuşlar soğuk havadan ölmez. Zehirlendiklerini düşünüyorum. Diğer hayvanlar da telef olan kuşlardan zehirlenmesin diye bu kuşları gömüyorum." diye konuştu.

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Doğa Koruma kuş ölümleri Milli Parklar

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