Kırklareli'nde mezarda bebek cesedinin bulunması

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir mezarlıkta bulunan bebek cesedi ve kız çocuğuna cinsel istismara ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden A.C. (18) tutuklama, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme A.C'yi tutukladı, 6 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Tutuklu A.C. yoğun güvenlik önemleri altında cezaevine götürüldü.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, 14 yaşındaki kız çocuğunun evde doğum yaptığı bilgisine ulaşmış, olayla ilgili anne A.D'yi gözaltına almıştı.

A.D, kızının evde doğum yaptığını ve ardından bebeği, kızı ve kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.C. ile şehir mezarlığındaki bir mezara gömdüklerini itiraf etmişti.

Bunun üzerine mezarlıkta yapılan aramada, bez parçalarına sarılmış poşet içerisinde, 7 aylık doğduğu değerlendirilen bebek cesedi bulunmuştu.

Ekipler, A.D'nin yanı sıra olayla ilgili A.C, babası E.C, annesi K.C, kız çocuğunun babaannesi G.D, teyzesi S.Ö. ve kız çocuğunun akrabası S.B'yi gözaltına almıştı.

Mezarlıkta bulunan bebeğin cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

