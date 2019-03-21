Kırklareli'nde nevruz coşkusu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Festival Alanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin nevruz kültüründen hiçbir zaman kopmadığını söyledi.

Nevruz kültürünün tüm Türkiye'de olduğu gibi Trakya'da da kutlandığını ifade eden Bilgin, "Bu nevruz coşkusunu, baharın gelişini hep birlikte, gençlerimizle kutlayacağız ve yaşatacağız." dedi.

Nevruz'da birlikte, iri ve diri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Bilgin, "Nevruz Kürt vatandaşlarımızın, Türk vatandaşlarımızın, Çerkezlerin, Lazların hiç fark etmiyor bu ülkenin 82 milyonunun bayramıdır, şenliğidir, mutluluğudur. Bu mutluluğu da buradaki bu kalabalıkla beraber yaşıyoruz, yaşatacağız. Sonuna kadar bunun takipçisi olacağız. Görevimiz, aziz milletimizin yaşam kalitesini, huzurunu, refahını mutluluğunu arttırmaktır. Onun haricinde hiçbir amaç söz konusu olamaz. Halkı mutlu olan bir millet, devlet daima ve daima güçlü olacaktır. Halkıyla beraber güzelliği ve huzuru yaşayacaktır." diye konuştu.

Daha sonra Vali Bilgin ile eşi İlknur Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile yumurta tokuşturdu.

Vali Bilgin ve beraberindekiler ardından çömlek içerisinden dilek çekerek, nevruz ateşini yaktı. Daha sonra Bilgin, ateş üzerinden atladı, demir dövülmesinin ardından çocuklara uçurtma ve balon dağıttı.

Etkinlikler gece boyu sürecek.

