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Kırklareli'nde öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 00:59 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kız öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'ndeki Hundi Hatun Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu itfaiyeye bildiren görevliler, öğrencileri yurttan tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen bir yurt görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da olay yerine gelerek yetkililerden durum hakkında bilgi aldı.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun olmadığını ifade ederek, "Burada toplam 2 bin 500 öğrencimiz var. Yangının çıktığı alan ısıtma ve lojistik binaların bulunduğu bölge. Kazana giden panoda yangın çıkıyor. Görevli arkadaşlarımız müdahale etti. İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma yaptı. Hepsine teşekkür ederim. Herhangi gibi bir sorun yok. Her şey kontrolümüz altında. " dedi.

Dumanın tahliyesinin ardından öğrenciler yurda alındı.

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