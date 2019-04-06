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Kırklareli'nde oy sayım işlemi devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 14:09 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde oy sayım işlemi devam ediyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayımı işlemi üçüncü gününde devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu Kırklareli'nde belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması kararının ardından başlayan işlemlerde, şu ana kadar 170 sandıktan 134'ünün sayımı tamamlandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de adliye binası çevresinde güvenlik önlemlerini arttırdı.

Kırklareli'nde resmi olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Derya Bulut arasında 248 oy fark bulunuyor.

Oyların sayıldığı duruşma salonunda, Kesimoğlu ile Bulut da çalışmaları takip ediyor.

- Süreç

Kırklareli'nde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu kazandı.

AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Merkez İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasını kararlaştırmıştı. Mehmet Siyam Kesimoğlu ise yeniden sayım kararının iptali için İl Seçim Kuruluna müracaat etmiş, itiraz üzerine toplanan İl Seçim Kurulu, yeniden sayım kararını uygun bulmamıştı.

İtiraz üzerine YSK, oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Oy sayım seçim

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