Kırklareli'nde oyların yeniden sayılması kararı

KIRKLARELİ (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırklareli'nde oyların yeniden sayılması kararına ilişkin, "Bu konuyla ilgili ahlaki ve hukuki kısımların takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Özel, Kırklareli Adliyesi'ne gelerek ilçe seçim kurulu hakimi ve üyeleriyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, oyların yeniden sayılması kararına karşı olduklarını belirtti.

Kararın hukuksuz olduğunu ve yerinde bir karar olmadığını söyleyen Özel, 248 oy fark ile Kırklareli Belediye Başkanlığı'nı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun kazandığını savundu.

İtirazı yapan partilerin milli iradeyi kabullenmediklerini ileri süren Özel, "Milli iradeyi kabul etmek yerine sandık başında yapılmayan itirazları buraya taşıyarak, bütün oyların yeniden sayılmasını talep etmişler. Hakimler ve kurul üyeleri vicdanlarına göre karar verecekken bütün Türkiye'nin gözleri önüne serildiği üzere bir AK Parti milletvekili bugün alınacak kararı müjdelemekte, hakime yön vermekte ve hakimin vereceği kararı önceden kendilerinin yönlendirdiğini açıkça itiraf etmektedir. Bu konuyla ilgili ahlaki ve hukuki kısımların takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.