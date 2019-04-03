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Kırklareli'nde oyların yeniden sayılması kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:35 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve CHP'li Muharrem İnce süreci takip etmek amacıyla Kırklareli'ne geldi - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "(Oyların yeniden sayılması kararına ilişkin) Bu konuyla ilgili ahlaki ve hukuki kısımların takipçisi olmaya devam edeceğiz"

KIRKLARELİ (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırklareli'nde oyların yeniden sayılması kararına ilişkin, "Bu konuyla ilgili ahlaki ve hukuki kısımların takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Özel, Kırklareli Adliyesi'ne gelerek ilçe seçim kurulu hakimi ve üyeleriyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, oyların yeniden sayılması kararına karşı olduklarını belirtti.

Kararın hukuksuz olduğunu ve yerinde bir karar olmadığını söyleyen Özel, 248 oy fark ile Kırklareli Belediye Başkanlığı'nı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun kazandığını savundu.

İtirazı yapan partilerin milli iradeyi kabullenmediklerini ileri süren Özel, "Milli iradeyi kabul etmek yerine sandık başında yapılmayan itirazları buraya taşıyarak, bütün oyların yeniden sayılmasını talep etmişler. Hakimler ve kurul üyeleri vicdanlarına göre karar verecekken bütün Türkiye'nin gözleri önüne serildiği üzere bir AK Parti milletvekili bugün alınacak kararı müjdelemekte, hakime yön vermekte ve hakimin vereceği kararı önceden kendilerinin yönlendirdiğini açıkça itiraf etmektedir. Bu konuyla ilgili ahlaki ve hukuki kısımların takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'la süreci izlemek amacıyla kente geldiklerini belirtti.

- "İl seçim kuruluna itiraz edeceğiz"

Resmi olmayan sonuçlara göre Kırklareli Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu da ilçe seçim kurulunun oyların yeniden sayılmasına karar vermesine ilişkin, il seçim kuruluna itirazda bulunacağını dile getirdi.

CHP'li Muharrem İnce ise Kırklareli'nin ve Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Türkiye'nin yüz akı olduğunu anlatarak, adliye binası önündeki kalabalığın dağılmamasını istedi.

Konuşmaların ardından, Özel, Kesimoğlu ve beraberindeki milletvekili ve avukatlar, adliye binasına girdi.

Polis ekipleri, adliye binasında güvenlik önlemi aldı.

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