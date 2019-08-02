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Kırklareli'nde paramotor düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 16:35 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde paramotor düştü: 2 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde paramotorun düşmesi sonucu iki kişi yaralandı.

İğneada beldesi Kanara mevkisinde Zafer Taşdelen tarafından kullanılan paramotor, plajın yaklaşık 50 metre açığında denize düştü.

Yaralanan Taşdelen ve Merve Asma çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Yaralanan Taşdelen ve Asma, sağlık ekiplerince Demirköy Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü.

Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralanan Asma, Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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112 Acil Sağlık PARAMATOR yaralı

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