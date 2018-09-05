HABER

Kırklareli'nde sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:09 | Son Güncelleme

Kentte etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz yönde etkiliyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de aniden etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kentte aniden başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında, bazıları ise şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri ise su birikintisi olan cadde ve sokaklardaki mazgallarda çalışma yaptı.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü şehirde, yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

PARTNERArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladıArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladı
Gebze'de 'Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'Gebze'de 'Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'
'Abi' diye not bıraktığı aracın sahibi kadın çıktı'Abi' diye not bıraktığı aracın sahibi kadın çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aniden etkili sağanak

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Rusya'dan 'çok kritik' İdlib mesajı

Rusya'dan 'çok kritik' İdlib mesajı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler
İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki işine son verilmesi sosyal medyayı salladı

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki işine son verilmesi sosyal medyayı salladı

Pavyonda tanışıp evlendi! Sonu kötü bitti

Pavyonda tanışıp evlendi! Sonu kötü bitti

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.