Kırklareli'nde sağanak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de aniden etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kentte aniden başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında, bazıları ise şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri ise su birikintisi olan cadde ve sokaklardaki mazgallarda çalışma yaptı.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü şehirde, yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

