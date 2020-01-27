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Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 18:06 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında, bazıları ise şemsiye, çanta ve poşetlerle ıslanmamaya çalıştı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerini gidermek için mazgallarda çalışma yaptı.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli sağanak yağış yaşam

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