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Kırklareli'nde sağlık çalışanları dans ederek aşılanmanın önemine dikkati çekti

18.01.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nde sağlık çalışanları dans ederek aşılanmanın önemine dikkati çekti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, özel bir hastanede görevli sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşılanmanın önemine dikkati çekti.

İlçedeki özel bir hastanede görevli sağlık çalışanları, bir süre önce kurdukları sanat topluluğu ile Kovid-19 ile mücadelede toplumda farkındalık oluşturmak adına çalışmalar gerçekleştiriyor.

Koronavirüsü yenen hastalarını penguen dansı ile taburcu eden sağlık çalışanları, bu kez aşılanmanın önemini anlatabilmek amacıyla kamera karşısına geçti.

"Aşıdan sonra biz" başlığıyla sağlık çalışanlarının aşı olması canlandırılan videoda, aşı olan sağlıkçıların dans etme görüntülerine yer veriliyor.

Hastanenin sosyal medya hesabından paylaşılan video, çok sayıda vatandaşın beğenisini topladı.

- "Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum"

Hastanede ortopedi teknisyeni olarak görev yapan Samet Beyaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşları aşı olmaya davet ettiğini söyledi.

Yaklaşık bir yıldır süren salgın nedeniyle çok yorulduklarını ve zorlandıklarını anlatan Beyaz, yakınlarından ve hastalarından aşıyla ilgili ciddi sorular aldıklarını ifade etti.

Sorulan sorulara cevap verebilmek ve toplumdaki ön yargıları ortadan kaldırabilmek amacıyla video hazırladıklarını dile getiren Beyaz, "Aşı olduğunuzda videoda görüldüğü gibi hiçbir şey olmuyor. Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. Kesinlikle yan etki görmedim. Videoda da onu yansıtmaya çalıştık. Yan etkisi yok hatta heyecan verici bir durum da var. Aşının bizleri psikolojik olarak da rahatlattığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Hastanenin sanat topluluğu kurucusu ve basın birimi sorumlusu Sara Kaplan da daha önce penguen dansıyla Kovid-19'a dikkati çektiklerini şimdi de başka bir dans ile aşının önemine vurgu yaptıklarını ifade etti.

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