Kırklareli'nde sağlık çalışanları dans ederek aşılanmanın önemine dikkati çekti

Yaklaşık bir yıldır süren salgın nedeniyle çok yorulduklarını ve zorlandıklarını anlatan Beyaz, yakınlarından ve hastalarından aşıyla ilgili ciddi sorular aldıklarını ifade etti.

Koronavirüsü yenen hastalarını penguen dansı ile taburcu eden sağlık çalışanları, bu kez aşılanmanın önemini anlatabilmek amacıyla kamera karşısına geçti.

İlçedeki özel bir hastanede görevli sağlık çalışanları, bir süre önce kurdukları sanat topluluğu ile Kovid-19 ile mücadelede toplumda farkındalık oluşturmak adına çalışmalar gerçekleştiriyor.

Sorulan sorulara cevap verebilmek ve toplumdaki ön yargıları ortadan kaldırabilmek amacıyla video hazırladıklarını dile getiren Beyaz, "Aşı olduğunuzda videoda görüldüğü gibi hiçbir şey olmuyor. Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. Kesinlikle yan etki görmedim. Videoda da onu yansıtmaya çalıştık. Yan etkisi yok hatta heyecan verici bir durum da var. Aşının bizleri psikolojik olarak da rahatlattığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Hastanenin sanat topluluğu kurucusu ve basın birimi sorumlusu Sara Kaplan da daha önce penguen dansıyla Kovid-19'a dikkati çektiklerini şimdi de başka bir dans ile aşının önemine vurgu yaptıklarını ifade etti.

