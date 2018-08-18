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Kırklareli'nde sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 10:57 | Son Güncelleme

Hayvan pazarına sahte para sürme hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarına sahte para sürme hazırlığında yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinde piyasaya sahte para sürme hazırlığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda, H.T, I.T. ve N.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstünde 37 adet 50 liralık sahte banknot bulundu.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden I.T. ve N.Ö. tutuklanırken, H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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