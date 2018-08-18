Kırklareli'nde sahte para operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarına sahte para sürme hazırlığında yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinde piyasaya sahte para sürme hazırlığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda, H.T, I.T. ve N.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üstünde 37 adet 50 liralık sahte banknot bulundu.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden I.T. ve N.Ö. tutuklanırken, H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AK Parti'de kongre günü! 'Dünyaya sürpriz bir mesaj vereceğiz'
Putin'i düğününe davet etti! Büyük tepki çekti
Kadıköy’de bir apartmanın bahçesinde erkek cesedi bulundu
Adana'da dehşete düşüren olay! Önce eşine saldırdı, sonra evi ateşe verdi
50 ülke masaya oturdu! İdlib pazarlığı!
Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum