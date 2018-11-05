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Kırklareli'nde "sahte reçete" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 16:29 | Son Güncelleme

Sahte reçete düzenleyerek SGK'yı dolandırdığı iddia edilen eczacı, eczacı kalfası, sağlık personeli, doktor ve bir memurun da aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılanmasına başlandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sahte reçete düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) dolandırdığı iddia edilen eczacı, eczacı kalfası, sağlık personeli, doktor ve memurun da aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.Ç, Y.G, S.U, H.E, İ.G, M.O, P.E ve B.Ş ile avukatları katıldı.

Öte yandan başka bir suçtan tutulu bulunan sanık A.İ ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşmada, SGK ile Sağlık Bakanlığı avukatlarının davaya müdahil olarak katılma talepleri kabul edildi.

Kimlik tespitinin yapılması ile başlanan duruşmada, mahkeme başkanı tarafından iddianame özeti okunmasının ardından sanık savunmalarına geçildi.

Sanık eczacı Y.G, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Eczaneye getirilen reçetelerin, protokol numaralarını, sağlık raporlarını, doktor kaşesini kontrol ettiklerini ifade eden Y.G, ilaçları hastalar ya da yakınlarının aldığını belirtti.

Y.G, Kırklareli Devlet Hastanesinde görevli A.İ'nin eczaneye sık sık gelerek reçeteler ile ilaç aldığını öne sürdü.

Eczacı S.U, savunmasında B.Ş'in 2005-2011 yıllarında eczacı kalfası olarak yanında çalıştığını söyledi.

B.Ş'yi aile dışı ilişkileri, hırsızlık ve ahlaksızları olduğu gerekçesiyle işten attığını ileri süren S.U, eski çalışanın kendisine kin beslediğini ve yalan beyanlarda bulunduğunu iddia etti.

Sanık savunmalarının ardından duruşma, 7 Kasım'a ertelendi.

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1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma SGK

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