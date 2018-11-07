Doktorların listedeki hastaları görmeden reçeteyi yazdıklarını ileri süren B.Ş, "Ben daha sonra aldığım reçeteleri eczaneye götürüyordum. Eczanede hastalar adına ilaç çıkışı yapılıyordu. Ancak bu ilaçlar hastalara verilmiyordu. Bazen S.U, kendi arabasıyla beni eve bırakıyor ilaçları da bana veriyordu. Bazılarını evde yakıyordum, bazılarını baraja atıyordum. Benim evimde çıkan ilaçlar da o ilaçlardandır. Benim eczaneden bu şekilde ilaç çalmam mümkün değildir. Benim evimden 2 çuval ilaç çıkmıştır. Bu ilaçlar pahalıdır. Ayrıca benim adıma da ilaç yazılmıştır. Ben astım hastası, tansiyon hastası değilim. Bahsettiğim listeye yaklaşık 3 ayda bir kez ilaçlar yazılırdı." diye savunma yaptı.

Diğer sanın savunmalarının tamamlandığı duruşmada, müşteki ve mağdurların ifadeleri dinlendi.

Duruşmaya katılmayan bazı mağdur ve müştekiler hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Duruşma, 12 Mart 2019 tarihine ertelendi.

