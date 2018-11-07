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Kırklareli'nde "sahte reçete" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 18:04 | Son Güncelleme

Sahte reçete düzenleyerek SGK'yı dolandırdığı iddia edilen eczacı, eczacı kalfası, sağlık personeli, doktor ve bir memurun da aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sahte reçete düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) dolandırdığı iddia edilen eczacı, eczacı kalfası, sağlık personeli, doktor ve memurun da aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 33 müşteki ve mağdur, bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık A.İ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Kimlik tespitinin yapılması ile devam edilen duruşmada, tamamlanmayan sanık savunmaları alındı.

Müşteki şüpheli B.Ş, savunmasında, eczane sahibi S.U'nun listeler ile reçete yazdırdığını ileri sürdü.

Listede hastaların kimlik numaralarının ve reçeteye yazılacak isimlerin yer aldığını iddia eden B.Ş, hastaların birçoğunun kronik rahatsızlığı olan hastalardan oluştuğunu öne sürdü.

Listeyi doktor M.Ö, E.D ve İ.T'ye götürdüğünü anlatan B.Ş, doktorlardan önce hastaya kayıtta eczaneden geldiğini ve listedeki isimlere hasta giriş kaydı açtırdığını iddia etti.

Doktorların listedeki hastaları görmeden reçeteyi yazdıklarını ileri süren B.Ş, "Ben daha sonra aldığım reçeteleri eczaneye götürüyordum. Eczanede hastalar adına ilaç çıkışı yapılıyordu. Ancak bu ilaçlar hastalara verilmiyordu. Bazen S.U, kendi arabasıyla beni eve bırakıyor ilaçları da bana veriyordu. Bazılarını evde yakıyordum, bazılarını baraja atıyordum. Benim evimde çıkan ilaçlar da o ilaçlardandır. Benim eczaneden bu şekilde ilaç çalmam mümkün değildir. Benim evimden 2 çuval ilaç çıkmıştır. Bu ilaçlar pahalıdır. Ayrıca benim adıma da ilaç yazılmıştır. Ben astım hastası, tansiyon hastası değilim. Bahsettiğim listeye yaklaşık 3 ayda bir kez ilaçlar yazılırdı." diye savunma yaptı.

Diğer sanın savunmalarının tamamlandığı duruşmada, müşteki ve mağdurların ifadeleri dinlendi.

Duruşmaya katılmayan bazı mağdur ve müştekiler hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Duruşma, 12 Mart 2019 tarihine ertelendi.

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1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma sahte reçete

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