Halen Saltık Gazi'nin torunları olduğunu belgelerle ortaya koyan ailelerin bulunduğuna dikkati çeken Demir, "Bu demek ki, halen gündemde olan bir mesele. Çok sayıda da Saltıknameler yazılmış. Dünyada Sarı Saltık dışında 44 mezarı veya makamı olan hiçbir şahsiyet yok. Yani karşı karşıya olduğumuz mesele bambaşka bir mesele. Bu gerçekten çok ilginç, bir adam için 44 mezar bulunması bana göre ilimle, irfanla izah edilebilir bir şey değil. Ölüm tarihinden 700 yıl geçmiş olmasına rağmen halen anılıyor. Pek çok ülkede Sarı Saltık bilinmektedir. Kaynaklarda Sarı Saltık'ın 12 dil bildiği belirtiliyor." diye konuştu.

Bu meselenin çok ciddi olduğunu vurgulayan Demir, Sarı Saltık Gazi'nin Türk milletinin hafızasında büyük bir yer edindiğini aktardı.

Demir, Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Rektörlük Kültür Merkezinde düzenlenen Seyit Battal Gazi'nin soyundan gelen Sarı Saltık'ın ele alındığı konferansta yaptığı konuşmada, konu üzerine uzun yıllar araştırma yaptığını söyledi.

KIRKLARELİ (AA) - Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir, "Dünyada Sarı Saltık dışında 44 mezarı veya makamı olan hiçbir şahsiyet yok. Yani karşı karşıya olduğumuz mesele bambaşka bir mesele." dedi.

Saltık'ın aynı zamanda iyi bir din adamı olduğunu anlatan Demir, "Binlerce kişiden oluşan orduların karşına tek başına çıkıp onlarla mücadele edebilecek kadar yiğit, güçlü ve savaş taktiğini bilen bir şahsiyettir." ifadelerini kullandı.

- "Sarı Saltık'ın asıl türbesi Kırklareli'nde"

Sarı Saltık'ın Türk olduğuna inanıldığını aktaran Demir, "Saltıkname'ye göre Sarı Saltık'ın asıl türbesinin Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde olduğunu söyleniyor." dedi.

Bazı kaynakların ise türbenin Babadağ'da olduğunu aktardığını anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Saltık Sinop'ta doğmuş, hayatta olduğu sürece 3 kıtaya hakim olmuştur. Nerede bir kanunsuzluk, hukuksuzluk varsa oraya gidiyor ve düzenlemeler yapıyor. Hiç kimsenin kimseye zarar vermesine müsaade etmiyor. Sarı Saltık ile çok şaşırdığım konular var. Mesela Kosova'ya gidiyorsunuz 11 türbesi aynı yerde. Akıl alır gibi değil."

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ise Sarı Saltık Gazi'yi önemsediklerini belirterek, onun geçmişle bugün arasında köprü olduğunu dile getirdi.