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Kırklareli'nde seçimlere itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:42 | Son Güncelleme

MHP, resmi olmayan sonuçlara göre 248 oyla kaybettiği Kırklareli'nde seçimlere itiraz etti

KIRKLARELİ (AA) - MHP, il merkezde resmi olmayan sonuçlara göre 248 oyla kaybettiği seçimlere itiraz etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun 248 oy farkla yeniden belediye başkanı seçildiği kentte, Millet İttifakı adayı Derya Bulut ile yarışa giren MHP seçime itiraz etti.

MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Çalışkan İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesini sundu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Kesimoğlu, 17 bin 176 oy alırken, Bulut ise 16 bin 928 oy aldı. İki aday arasında 248 oy farkı bulunuyor.

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