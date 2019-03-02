KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına indi.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Lüleburgaz, Babaeski ve Kofçaz ilçesinde etkisini gösteren sis dolayısıyla, polis ve jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun sis, bazı bölgelerde de güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisinin öğle saatlerinde azalması bekleniyor.

