Kırklareli'nde suç örgütü davası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kapatılan özel bir tıp merkezinde, çalışmadığı halde doktor ve sağlık personelinin çalışıyormuş gibi sigortalı gösterilmesi, doktorların diplomalarının kiralanarak merkezde çalışma izni olmayan doktorlara diploma ve kaşelerinin kullandırılması, hasta muayenesi, ameliyat, tetkik ve tahliller yapılmış gibi gösterilerek SGK'nın dolandırıldığı iddiasıyla 34 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın ilk duruşmasına, tıp merkezi sahibi M.U'nun da aralarında bulunduğu 28 sanık ile avukatları katıldı.
Kimlik tespitinin yapılması ve iddianame özetinin okunmasıyla başlayan duruşmada, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adına katılan avukatların da katılma talepleri kabul edilerek, sanık savunmalarına geçildi.
Sanık F.A. savunmasında, tıp merkezinde 1 yıl boyunca hasta kayıt servisinde çalıştığını söyledi. Merkezde yabancı uyruklu doktorların çalıştığını ileri süren F.A, acil polikliniğinde çalışma izni bulunmayan doktorlar tarafından bazı doktorların kaşelerinin kullanıldığını iddia etti.
Protokol defterlerini sekreterlerin doldurduğunu anlatan F.A, tetkik bölümüne doktorların söylediklerinin yazıldığını belirtti. SGK müfettişlerince yapılan soruşturma kapsamında, kendisinin, halasının ve oğlunun ameliyat yapılmış gibi gösterildiğini öğrendiğini aktaran F.A, şunları kaydetti:
''Dosya kapsamında adı geçenlerden biri benim halamdır. Kendisi benim çalıştığım dönemde sadece tahlil için tıp merkezine gelmişti. SGK müfettişleri soruşturma sırasında benimle de görüştü. Protokol defterinde ve reçetelerde kendi el yazılarımı tespit ettim. O sırada da bana, oğluma ve halama ameliyat yapılmış gibi gösterildiğini öğrendim. Ben, halam ve oğlum ameliyat olmuşuz gibi protokol defterine yazılmış. Halam tahlil yaptırmıştı, ben de hormon testi yaptırdım ama ameliyat olmadık.''
Tıp merkezinde sahte işlemlerin gerçekleştirildiğini bildiğini öne süren F.A, ''Hastane kayıt sistemine girişleri tıp merkezi sahibinin oğlu yapıyordu. Sürekli tıp merkezindeydi. Aynı bankoda çalıştığımız arkadaşıma sahte kayıt işlemleri yapılması için talimat veriyordu. Bu işlemler özellikle mesai saatleri bittikten sonra sisteme işleniyordu." ifadesini kullandı.
F.A, pişman olduğunu belirterek, beraatini talep etti.
12 sanığın savunması tamamlanan duruşmaya yarın devam edilecek.
Eski Kırklareli Başsavcısı Ozan Kaya tarafından hazırlanan 47 sayfalık iddianamede, 34 sanık hakkında "örgüt üyeliği", "örgüte yardım etmek", "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik", 4 sanık için ayrıca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarından hapis cezaları talep ediliyor.
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