Kırklareli'nde suç örgütü davası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kapatılan özel bir tıp merkezinde, çalışmadığı halde doktor ve sağlık personelinin çalışıyormuş gibi sigortalı gösterilmesi, doktorların diplomalarının kiralanarak merkezde çalışma izni olmayan doktorlara diploma ve kaşelerinin kullandırılması, hasta muayenesi, ameliyat, tetkik ve tahliller yapılmış gibi gösterilerek SGK'nın dolandırıldığı iddiasıyla 34 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın ilk duruşmasına, tıp merkezi sahibi M.U'nun da aralarında bulunduğu 28 sanık ile avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianame özetinin okunmasıyla başlayan duruşmada, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adına katılan avukatların da katılma talepleri kabul edilerek, sanık savunmalarına geçildi.

Sanık F.A. savunmasında, tıp merkezinde 1 yıl boyunca hasta kayıt servisinde çalıştığını söyledi. Merkezde yabancı uyruklu doktorların çalıştığını ileri süren F.A, acil polikliniğinde çalışma izni bulunmayan doktorlar tarafından bazı doktorların kaşelerinin kullanıldığını iddia etti.