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Kırklareli'nde suç örgütü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 16:41 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde kapatılan özel bir tıp merkezinde, çalışmadığı halde doktor ve sağlık personelinin çalışıyormuş gibi sigortalı gösterilmesi, doktorların diplomalarının kiralanarak merkezde çalışma izni olmayan doktorlara diploma ve kaşelerinin kullandırılması, hasta muayenesi, ameliyat, tetkik ve tahliller yapılmış gibi gösterilerek SGK'nın dolandırıldığı iddiasıyla 34 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kapatılan özel bir tıp merkezinde, çalışmadığı halde doktor ve sağlık personelinin çalışıyormuş gibi sigortalı gösterilmesi, doktorların diplomalarının kiralanarak merkezde çalışma izni olmayan doktorlara diploma ve kaşelerinin kullandırılması, hasta muayenesi, ameliyat, tetkik ve tahliller yapılmış gibi gösterilerek SGK'nın dolandırıldığı iddiasıyla 34 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, tıp merkezi sahibi M.U'nun da aralarında bulunduğu bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmayı, dünkü celsede katılma talepleri kabul edilen Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adına katılan avukatlar da takip etti.

Tıp merkezi sahibi M.U, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Devleti dolandırmadığını ileri süren M.U, çalışan personelin hastane kayıt sistemine yanlış kayıtlar girdiğini ve kendisinin zarara uğradığını iddia etti.

Hastanede yabancı uyruklu doktor çalıştırdığını kabul eden M.U, yabancı uyruklu doktor H.D'un tıp merkezinin acil servis bölümünde de kadrolu doktor olmadığı dönemlerde yaklaşık 1,5 sene çalıştırdığını belirtti.

Acil protokol defterindeki kaşeleri vuran kişinin kendisi olduğunu anlatan M.U, yazıları ise sekreter ve çalışanların doktorun söylemesi üzerine yazıldığını kaydetti.

Yapılan iş ve işlemlerin hiçbirinde usulsüzlük olmadığını savunan M.U, bazı ameliyatlarda gerekli olduğunda ikinci ameliyatta yapıldığını öne sürdü.

Hastane personelinin ameliyat ve muayene kayıtlarını hatalı girmesi sonucu büyük cezalar ödediğini iddia eden M.U, şunları kaydetti:

''Bazı ameliyatlarda gerekli olduğunda ikinci ameliyatta yapılmaktaydı. Devlet bu ikinci ameliyatın iki doktor ayrı ayrı girerse yüzde 75'ini öder. Elemanlarım bu konuda hata yapmış ve her iki ameliyatı ayrı ayrı yapılmış gibi göstermiştir. Aradaki fark ikinci ameliyat için yüzde 25'lik bir miktardır. Bu tip hatalar olmuştur ve ayrıca ameliyata giren hastalarda dahiliye konsültasyonu yapılması zorunludur. Bu ameliyat ücretinin içine dahildir, ancak yine elemanlarım yanlışlıkla bunu normal muayene olarak girmiştir. Her iki nedenden dolayı ceza ödedim ve ücretim de ödenmemiştir. Bu tip hatalar yapılmıştır ve ancak kesinlikle bilerek hareket edilmemiştir.''

Amacının devleti zarara uğratmak olmadığını ileri süren M.U, beraatini talep etti.

15 sanığın savunmasının tamamlandığı duruşma, 20 Aralık tarihine ertelendi.

Eski Kırklareli Başsavcısı Ozan Kaya tarafından hazırlanan 47 sayfalık iddianamede, 34 sanık hakkında "örgüt üyeliği", "örgüte yardım etmek", "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik", 4 sanık için ayrıca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarından hapis cezaları talep ediliyor.

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1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma tıp merkezi

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