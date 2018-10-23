Kırklareli'nde suç örgütü davası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kapatılan özel bir tıp merkezinde, çalışmadığı halde doktor ve sağlık personelinin çalışıyormuş gibi sigortalı gösterilmesi, doktorların diplomalarının kiralanarak merkezde çalışma izni olmayan doktorlara diploma ve kaşelerinin kullandırılması, hasta muayenesi, ameliyat, tetkik ve tahliller yapılmış gibi gösterilerek SGK'nın dolandırıldığı iddiasıyla 34 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, tıp merkezi sahibi M.U'nun da aralarında bulunduğu bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmayı, dünkü celsede katılma talepleri kabul edilen Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adına katılan avukatlar da takip etti.

Tıp merkezi sahibi M.U, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Devleti dolandırmadığını ileri süren M.U, çalışan personelin hastane kayıt sistemine yanlış kayıtlar girdiğini ve kendisinin zarara uğradığını iddia etti.

Hastanede yabancı uyruklu doktor çalıştırdığını kabul eden M.U, yabancı uyruklu doktor H.D'un tıp merkezinin acil servis bölümünde de kadrolu doktor olmadığı dönemlerde yaklaşık 1,5 sene çalıştırdığını belirtti.