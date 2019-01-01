Kırklareli'nde şüpheli ölüm

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Eskitaşlı köyünde M.B. odun toplamak için evinden ayrıldı.
M.B'den bir süre haber alamayan yakınları ormanlık alana gitti. M.B'yi hareketsiz yatar halde bulan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ile jandarma ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri M.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından M.B'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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