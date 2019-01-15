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Kırklareli'nde taşkın uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 12:28 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nde Devlet Su İşleri (DSİ), Kayalıköy Barajı'ndan aşırı yağışlar nedeniyle su bırakılacağını belirterek, vatandaşları taşkınlar konusunda uyardı.

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nde Devlet Su İşleri (DSİ), Kayalıköy Barajı'ndan aşırı yağışlar nedeniyle su bırakılacağını belirterek, vatandaşları taşkınlar konusunda uyardı.
Kırklareli'nde DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü, yağışlı bir periyot içerisinde bulunulduğunu belirterek, Kayalıköy Barajı rezervuarının gelecek bir feyezan sonucunda dolması halinde dolu savağın kontrolleri dışında çalışacağını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:
"Dolu savağın kontrolümüz dışında çalışacağı göz önünde bulundurularak 15.01.2019 tarihinden itibaren Tekedere yatağına taşkın amaçlı 3 m³/sn su bırakılacak olup rezervuara gelecek olan su miktarına bağlı olarak dipsavaktan su tahliyesi kademeli olarak artırılacaktır. Mevsim yağışlarına bağlı olarak tedricen baraj rezervuarının dolması halinde dolusavak kontrolümüz dışında çalışacağından, baraj emniyetini sağlayacak kota ulaşıncaya kadar dipsavaktan ve çalışması halinde dolusavaktan dereye deşarj sağlanacaktır. Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekir."

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