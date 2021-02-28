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  4. Kırklareli’nde tıra çarpan otomobil alev topuna döndü

Kırklareli’nde tıra çarpan otomobil alev topuna döndü

28.02.2021 22:29 | Son Güncelleme:
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Kırklareli Lüleburgaz ilçesi otoban bağlantı yolunda seyir halinde devam eden tıra arkadan çarpan otomobil alev alırken, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi otoban bağlantı kara yolunda henüz kimliği belirlenemeyen 39 AAB 677 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan sürücünün kimliği ve plakası belirlenemeyen tıra arkadan çarptı.

Kırklareli Lüleburgaz ilçesi otoban bağlantı yolunda seyir halinde devam eden tıra arkadan çarpan otomobil alev alırken, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi otoban bağlantı kara yolunda henüz kimliği belirlenemeyen 39 AAB 677 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan sürücünün kimliği ve plakası belirlenemeyen tıra arkadan çarptı. Tırın akaryakıt deposuna çarpmasının etkisiyle otomobil yanmaya başladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangını söndürdü.
Kazada yaralanan 3 kişi, 112 ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

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