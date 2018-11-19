Kırklareli'nde trafik kazası: 6 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sebahattin Aras (42) yönetimindeki 39 LC 778 plakalı otomobil ile Ali Ünel (77) idaresindeki 39 DR 392 plakalı otomobil, Üsküpdere köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, sürücü Aras, araçta bulunan Yıldız (39), Eyüp (4) ve 6 aylık Nuray Aras ile diğer aracın şoförü Ünel ve Gürkan Güler (43) yaralandı.

Diğer sürücülerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Aras bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

