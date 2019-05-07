Kırklareli'nde trafik kazası: 6 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yekta Doğan yönetimindeki 39 AAF 976 plakalı otomobil ile Taner Servi idaresindeki 22 HY 185 plakalı otomobil, Asilbeyli köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada, sürücüler Doğan ve Servi ile aynı araçta sıkışan Selma Servi, Necati Ovalı, Ceyhun ve Mustafa Şapırdak yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışanları çıkarırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralıları Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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