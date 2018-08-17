Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Babaeski ilçesinde uyuşturucu madde satan ve kullanan şüphelileri tespit etti.
Ekipler düzenledikleri operasyonda M.K. ile O.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 30 kilogram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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