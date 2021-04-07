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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

07.04.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kırklareli ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 4 silah, 13 mermi ile 117 sahte 50 liralık banknot ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 6 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kırklareli ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 4 silah, 13 mermi ile 117 sahte 50 liralık banknot ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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