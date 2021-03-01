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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonunda "evde kal" çağrısı

01.03.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonunda "evde kal" çağrısı

Kırklareli’nde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Kırklareli’nde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 3 bin 440 Lira ile “evde kal” yazarak yeni tip korona virüsü salgınına karşı vatandaşlara çağrıda bulundu.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü civarında jandarma ekipleri tarafından trafik ve asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir otomobilde durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 54 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 4 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı le suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 440 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili 1’ Irak uyruklu olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.
Ekipler tarafından ele geçirilen 3 bin 440 lira para ile yeni tip korona virüsü salgınına karşı “evde kal” yazarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

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