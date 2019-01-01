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Kırklareli'nde yeni yıl sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 00:20 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde yeni yıl sevinci

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de vatandaşlar yeni yılı coşkuyla kutladı.

Işıklarla süslenen Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, dj Çağlar Bal'ın verdiği konserde eğlendi.

Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak, yeni yıl sevincini yaşadı. Etkinlikler havai fişek gösterileri ile sona erdi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
coşku Müzik yeni yıl

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