HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırklareli’nde yılbaşı öncesi 550 litre sahte içki ele geçirildi

Kırklareli’nde yılbaşı öncesi 550 litre sahte içki ele geçirildi

25.12.2020 11:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kırklareli’nde yılbaşı öncesi 550 litre sahte içki ele geçirildi

Kırklareli’nde imalathaneye çevrilen bir eve yapılan "sahte içki" operasyonunda 550 litre el yapımı içki ele geçirildi, 2 kişide gözaltına alındı.Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirdi.

Kırklareli’nde imalathaneye çevrilen bir eve yapılan "sahte içki" operasyonunda 550 litre el yapımı içki ele geçirildi, 2 kişide gözaltına alındı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirdi. Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yasadışı alkollü içki üretimi yapıldığı ihbarını alan ekipler, K.E ve S.R isimli şahısların evlerine düzenlediği operasyonda varil ve bidonlar içerisinde depolanmış satışa hazır 550 litre sahte içki, 2 damıtma düzeneği, alkol ölçüm cihazı, 300 gram anason yağı ile 500 gram karbon maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyükBilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

ABD'ye yönelik siber saldırıda hackerlar Microsoft müşterilerini kullandı

Son yılların en ağır siber saldırısı! Microsoft uyarıda bulundu

Güncel kargo çalışma saatleri 2021... Hafta sonu cumartesi kargolar açık mı? Hafta içi ve hafta sonu kargo çalışma saatleri!

Hafta sonu kargolar açık mı?

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı

Uzman erbaş başvuru sonuçları 2021... Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Uzman erbaş atamaları ne zaman?

Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Bakan Selçuk duyurdu: KPSS tercih tarihleri belli oldu

KPSS'de kritik tarihler belli oldu

İstanbul'da kuyumcuda dehşet! Boğazından ve karnından bıçakladı

İstanbul'da kuyumcuda dehşet! Boğazından ve karnından bıçakladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.