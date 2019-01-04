Kırklareli'nde yoğun kar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu kısmen trafiğe kapandı.

Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı'nda başlayan yoğun kar yağışı, tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu, kısmen trafiğe kapandı.

Birçok araç yolda kalırken, Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, bölgedeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler, tipi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürürken, kar kalınlığı, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 15, Kofçaz ilçesinde 10, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 12 santimetreye ulaştı.

Öte yandan, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarındaki çalışmalarına başladı.

Trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araç sürücülerine zincir takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının 5 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

