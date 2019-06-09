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Kırklareli'nde zehirlenme

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 00:09 | Son Güncelleme

Lüleburgaz ilçesinde hurdalıkta sızan gazdan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hurdalıkta sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesindeki hurdacıda çalışan Y.E. ile Suriye uyruklu M.M. topladıkları atık malzemeleri depoya getirdi.

Atık malzemelerden sızan gazdan etkilenen işçiler, kendi imkanlarıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu. Zehirlendikleri belirlenen işçiler tedavi altına alındı.

Acil servise gelen hastalar, önlem amacıyla başka hastanelere yönlendirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İstanbul İl Müdürlüğü Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, hurdacıda inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
gaz hastane zehirlenme

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